Представители т.н. «министерства государственной безопасности» пророссийской группировки «ЛНР» схватили 15-летнего подростка. Они заявили, что задержанный «действовал по заданию украинских спецслужб».

Как сообщают подконтрольные «ЛНР» СМИ, подросток сообщил «от имени МГБ» о минировании здания интернет-провайдера «Луганские домашние сети», расположенного в Луганске.

«Заведомо ложное сообщение о планируемом теракте было отправлено на электронный почтовый ящик техподдержки провайдера, в результате чего все сотрудники были эвакуированы, деятельность компании на несколько часов была парализована», — отмечается в сообщении.

Подростка, якобы виновного в этом, задержали, заявив, что информация, «обнаруженная на цифровых носителях молодого человека, свидетельствует о планомерной работе СБУ по использованию несовершеннолетних граждан в своих провокационных акциях».

Т.н. «министр связи и массовых коммуникаций» пророссийской группировки «ЛНР» Михаил Сурженко уверяет, что хакеры с начала 2017 года более 150 раз подвергали кибератакам интернет-ресурсы предприятий, учреждений и организаций ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).