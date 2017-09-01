«ЛНР» перебрасывает подкрепление в район Славяносербска

Участники незаконных вооруженных формирований "ЛНР" перебрасывают подкрепление в район Долгое – Лопаскино – Славяносербск.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

"Оккупанты перебрасывают в район Долгое – Лопаскино – Славяносербск подкрепление: на трассе Р-66 ("Бахмутка") между Долгим и Степовым фиксировалась переброска до 5 ББМ (БТР-70\80, МТ-ЛБ) и 3 грузовиков", - сказано в сообщении.