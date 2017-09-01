Луганская «Заря» обыграла «Атлетик» в Лиге Европы

Луганская «Заря» обыграла «Атлетик» в Лиге ЕвропыСегодня, 09:32
«Заря» со счетом 1:0 победила в гостевом матче испанский «Атлетик» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
Луганчане на 26-й минуте забили единственный гол в матче. После подача с углового забил Игорь Харатин.
Это первая в истории победа «Зари» в групповом этапе Лиги Европы.
Матч проходил в Бильбао на стадионе «Сан Мамес».
Во втором матче группы шведский «Эстерсунд» обыграл «Герту» со счетом 1:0. После двух туров шведский клуб идет на первом месте, набрав 6 очков. «Заря» – вторая с 3 очками.