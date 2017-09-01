В Запорожской области во время учений погиб гражданский

В Запорожской области во время проведения учений в результате неосторожного обращения с оружием погиб человек, не являющийся военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Восток" ВСУ.

"В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, было смертельно ранено гражданское лицо", - сказано в сообщении.

По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное производство, начато служебное расследование.

"Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности", - заявили в оперативном командовании "Восток".