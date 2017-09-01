Более миллиона новых рабочих мест появится в Украине в 2018 году

Более 1 миллиона рабочих мест будет создано в Украине в следующем году. Об этом сегодня на брифинге заявил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, - сообщает "Укринформ".

"У нас завершена работа по развитию рынка труда Украины на 2018 год. Мы подсчитали, что на следующий год в Украине будет создано около 1 миллиона 100 тысяч рабочих мест. Это говорит о том, что экономика из стагнации переходит в развитие. И цифры говорят об увеличении заработной платы, увеличении рабочих мест, вакансий", - сказал Ярошенко.

Он отметил, что "шаги правительства, направленные на повышение заработной платы, являются одним из основных стимулов, для того чтобы создавали рабочие места и чтобы квалифицированные работники работали именно в Украине".

По словам Ярошенко, на сегодня в базе данных службы занятости есть около 110 тысяч свободных рабочих мест. "Если сравнивать с периодом прошлого года, то это почти на 70% больше", - добавил он.