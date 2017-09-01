Омелян: Оснований для запрета полетов из ЕС в аэропорты на Востоке Украины нет

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявляет, что никаких оснований для запрета полетов из Европейского Союза в Днипро, Харьков и Запорожье с точки зрения безопасности нет.

Ведомство уже готовит ответ европейской стороне, сообщил он в комментарии Громадскому.

"Мы видим, что никакой угрозы аэропортам нет с точки зрения безопасности и считаем, что любые меры, ограничивающие полеты, являются, по меньшей мере, преждевременными, это вообще не нужно. Мы работаем над тем, чтобы закрытия не было", - сказал Омелян.

По его словам, европейская сторона объяснила инициативу запретить полеты в аэропорты восточной части Украины "повышенными мерами безопасности в целом по пространству ЕС и европейскому континенту".

"В связи с этим они направили, и мы очень благодарны за это, нам соответствующий проект на соответствие восточного региона Украины тем мерам безопасности, которые должны быть", - отметил Омелян.

Сейчас министерство готовит обобщенную информацию, которую передадут европейской стороне безопасности полетов. Также Украина консультируется по этому поводу с Европейской комиссией.

"Я надеюсь, что все необходимые выводы будут сделаны и не будет никаких ограничений по полетам или даже таких рекомендаций по полетам в аэропорты Запорожья, Днипра, Харькова и потенциально других", - подчеркнул он.