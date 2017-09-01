На Луганщне оштрафовали молодованина, который пытался дать взятку пограничникам

Прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении гражданина Республики Молдова, который живет в Российской Федерации, по факту предложения и предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Установлено, что в августе текущего года иностранец при пересечении государственной границы в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Танюшовка» предложил и предоставил инспектору пограничной службы неправомерную выгоду в размере 2000 рублей Российской Федерации с целью беспрепятственного пересечения государственной границы Украины без законных на то оснований.

Приговором суда указанное лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины, и назначено наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 гривен.