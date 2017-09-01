Слободян: Патрульный самолет ГПСУ не нарушал границу с Беларусью

Госпогранслужба Украины подчеркивает, что самолет ГПСУ не нарушал границу с Беларусью.

Об этом написал в Facebook помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Что касается возможного нарушения воздушного пространства Беларуси патрульным самолетом Госпогранслужбы Украины... Самолет DA-42 Государственной пограничной службы Украины 25 сентября выполнял плановый полет с целью воздушного мониторинга государственной границы на участках Черниговского и Житомирского пограничных отрядов. Смежная сторона заранее была предупреждена о выполнении полетов ведомственным самолетом на указанных участках. Органы управления воздушным движением "Украерорух" наблюдали полет самолета. По их информации, нарушений государственной границы не зафиксировано", - написал Слободян.

Помощник председателя Госпогранслужбы заметил, что самолет оборудован системой вторичной локации, что позволяет органам управления воздушным движением отслеживать полет самолета.

Радиотехнические подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины наблюдали полет самолета. Нарушений государственной границы с их стороны не зафиксировано.

Самолет оборудован современной навигационной системой "GARMIN-1000", которая позволяет экипажу осуществлять навигацию с высокой точностью.

По материалам объективного контроля ведомственной системы отслеживания маршрута полета самолета "АВИАТРЕКИНГ", нарушений государственной границы не зафиксировано.

В то же время Слободян заметил, что в пределах компетенции Госпогранслужба еще раз проверит всю техническую документацию, которая касается данного полета, для объективного установления истины.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Беларуси вручило послу Украины в Беларуси ноту в связи с нарушением воздушного пространства со стороны Украины самолетом "DA-4225" 25 сентября.