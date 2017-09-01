Муженко заявил об информатаке, направленной на подрыв боеготовности ВСУ

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об информационной атаке, направленной на подрыв боеготовности Вооруженных сил Украины.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные Силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, которые стремятся расшатать боеготовность и целостность Вооруженных сил", - отметил Муженко.

По его словам, задача таких лиц совпадает с намерениями агрессора

Их задача совпадает с вражеской: а) убедить общество в том, что командование ВС неспособно адекватно реагировать на угрозы б) посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ в) сбить доверие к армии. На этом фоне реализовать свои политические амбиции. Эти люди не понимают, что ВС стали другими. Не такие как были в 2014. Более сильные и боеспособные", - написал глава Генштаба. Муженко также подчеркнул, что его не удастся обвинить в бездействии. "Для тех, кто еще не понял - обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится", - добавил он.