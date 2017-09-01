Послу Украины в Минске вручили ноту из-за нарушения воздушного пространства Беларуси

Посла Украины в Беларуси Игорь Кизима пригласили в Министерство иностранных дел Беларуси для вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства республики.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"По представлению Министерства обороны Республики Беларусь руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом DA-42, имевшим место 25 сентября 2017 года", - говорится в заявлении пресс-службы. Белорусская сторона сообщила, что ожидает от Украины официальных объяснений.