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Послу Украины в Минске вручили ноту из-за нарушения воздушного пространства Беларуси

Сегодня, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

Посла Украины в Беларуси Игорь Кизима пригласили в Министерство иностранных дел Беларуси для вручения ноты в связи с нарушением воздушного пространства республики.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"По представлению Министерства обороны Республики Беларусь руководителю украинской дипмиссии в Минске была вручена нота в связи с нарушением воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины самолетом DA-42, имевшим место 25 сентября 2017 года", - говорится в заявлении пресс-службы. Белорусская сторона сообщила, что ожидает от Украины официальных объяснений. 


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