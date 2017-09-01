На Донбассе в августе пострадали 37 мирных жителей

В августе в ходе конфликта на Донбассе пострадали 37 людей, из них 19% детей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Twitter.

"Обеспокоенность ОБСЕ: жертвы в августе - 37 чел., 19% из них - дети; более половины всех потерь - результат мин или неразорвавшихся боеприпасов", - сообщает заместитель главы ОБСЕ в Украине.

Также Хуг подчеркнул "неспособность сторон разминировать или как минимум, оградить или отметить мины и неразорвавшиеся боеприпасы".