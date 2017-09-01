На Луганщине минометчик банды Мозгового пойдет под суд

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении боевика батальона «Призрак».

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в июне 2014 года 28-летний житель Луганщины добровольно вступил в батальон «Призрак» террористической организации «ЛНР». В составе указанного формирования боевик занимал военную должность «минометчик».

Кроме того, во время обысков по месту жительства последнего обнаружены боеприпасы к стрелковому оружию, а именно: АК-74, АКС-74, АКС-74У, ручной пулемет РПК-74, а также боевая ручная граната РКГ-3ем.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в начале августа 2017 года пособника боевиков задержали в Рубежном. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд. Во время досудебного расследования к боевику применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 263 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.