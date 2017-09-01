В ОРЛО частично сократили подачу воды

"Лугансквода" из-за порыва на магистральном водоводе сократила подачу воды в шесть городов на оккупированной территории Луганской области. Об этом заявил начальник дежурной смены "центра управления в кризисных ситуациях" "МЧС ЛНР" Вячеслав Третьяков, пишут сепаратистские СМИ.

"В связи с аварией на магистральном водоводе диаметра 1200 мм ЗФС (Западной фильтровальной станции) третьего подъема, ЗФС четвертого подъема, сокращена подача воды потребителям населенных пунктов: Алчевск, Славяносербск – на 20%, Перевальск – на 30%, Брянка – на 40%, Кировск, Стаханов – на 60%", - сказал Третьяков.

Проведение ремонтных работ запланировано на сегодня.