Число обстрелов на Донбассе за прошедшую неделю возросло на 25%, - Хуг

Почти 2500 раз нарушено прекращение огня Число обстрелов на Донбассе за прошедшую неделю возросло на 25%.

Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Twitter.

"На 25% увеличилось число нарушений прекращения огня на прошлой неделе с 2 469 нарушениями прекращения огня, зафиксированными во всех направлениях", - сообщил Хуг, добавив, что 466 раз нарушены права человека. Он подчеркнул, что российские боевики использовали минометы, артиллерию, винтовки и пулеметы.