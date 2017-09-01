Луганская таможня ГФС задержала нарушителей, которые пытались незаконно вывезти более полутора тонн украинской говядины

На днях сотрудники Луганской таможни ГФС совместно с пограничниками и Нацполицией Луганщины за 5 метров от линии государственной границы Украины по направлению движения с. Яснопроминское Меловского р-на – Михайло-Александровка Ростовской области задержали граждан Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Они пытались переместить через государственную границу Украины в Российскую Федерацию вне таможенного контроля более полутора тонн мяса говядины на костях ориентировочной стоимостью почти 130 тыс. грн. Таким образом, нарушители перевозили товар без выполнения таможенных формальностей, то есть незаконно.

По данному факту Луганской таможней ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 482 Таможенного кодекса Украины. Предметы правонарушения временно изъяты до принятия судом решения согласно действующему законодательству.