Российская Федерация отправила на временно неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской области очередной 69-ый "гумконвой".

Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В российском ведомстве утверждают, что колонна везет более 400 тонн "гуманитарных грузов", в том числе детские продуктовые наборы и медикаменты. Сообщается, что на границе с Украиной колонна разделится - часть грузовиков поедет в Луганскую область, часть - в Донецкую.