В оккупированном Луганске без вести пропала 16-летняя девушка

22 сентября в Луганске без вести пропала 16-летняя студентка "колледжа" экономики и права Татьяна Миленина.

Об этом сообщает группа Информационного сопротивления.

"По свидетельству однокурсников и знакомых, в пятницу 22 сентября девушка в хорошем настроении ушла из общежития колледжа и не вернулась. Наведаться к родственникам девушка не собиралась, но могла изменить планы на выходные, поэтому ее соседи по комнате и однокурсники забеспокоились только в понедельник.

О пропавшей девушке боевикам «мвд лнр» доложила «заместитель директора по воспитательной работе» данного фэйковго колледжа, некая Иванова Татьяна Анатольевна. Примечательно, что студенты данного «учебного заведения» в приватных разговорах называют данного «педагога» местной «бордель-маман». В соцсетях, также пишут, что Т. Иванова замешана в поставках живого товара в РФ и что накануне пропаж, Т.Миленина имела какой-то «крупный» разговор с Ивановой", - пишет ИС.