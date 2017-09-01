Боевики дважды обстреливали из танка позиции сил АТО вблизи Авдеевки,

Боевики дважды обстреливали из танка позиции сил антитеррористической операции вблизи Авдеевки (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"С начала сегодняшних суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки во время обстрелов активно применяли оружие, калибр которого превышает 100 миллиметров. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении. Как отмечается, ночью, в течение почти двух часов, боевики дважды открывали огонь из танка вблизи Авдеевки.

Кроме того, боевики обстреливали Авдеевскую промзону из гранатометов разных видов. Также сообщается, что из 120-миллиметрового миномета боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО возле Песков, а из стрелецкого оружия - недалеко от Каменки. "На Приморском направлении боевики били из 82-миллиметрового миномета на окраинах Талаковки, а из гранатометов вблизи Гнутового. Также под огонь крупнокалиберных пулеметов попали наши опорные пункты неподалеку Марьинки. На Луганском направлении с полуночи сохранялся режим тишины", - говорится в сообщении.