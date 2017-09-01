Пограничники не пустили в Украину евродепутата из Венгрии за посещение ОРДЛО

В Украину не пропустили венгерского депутата Европарламента Кристину Морваи, которая ранее посещала оккупированные районы Донбасса и выражала поддержку главарям "республик".

Об этом в Facebook сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Сообщается, что депутат Европарламента от венгерской радикальной партии "Йоббик" прибыла в пункт пропуска "Лужанка". В ходе паспортного контроля пограничники определили, что Служба безопасности Украины запретила ей въезд до июля 2019 года.

"По имеющейся информации, она в 2014 году посещала временно неподконтрольные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и выражала поддержку самопровозглашенным руководителям на этих территориях", - сообщил Слободян. Также сообщается, что евродепутату вручили решение об отказе в пересечении государственной границы.