Советник Авакова требует отправить в отставку Муженко

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал ответственным за трагедию в Калиновке главу Генштаба Виктора Муженко и предложил комитету по вопросам нацбезопасности рассмотреть обращение к президенту Петру Порошенко с предложением отправить Муженко и его заместителя в отставку.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"То, что произошло вчера на складе боеприпасов в Калиновке - это военная катастрофа, ответственность за которую должен понести не "фунт" и не "стрелочник", а Глава Генерального Штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов", - написал Геращенко.

Он отметил, что боеприпасы, хранившиеся на складах в Калиновке, могли быть использованы в защите Украины от агрессора.

"Место Виктора Муженко должен занять молодой и ответственный офицер Вооруженных Сил, который должен возглавить процесс настоящей, а не фейковой реформы нашей Армии и Флота", - считает депутат.

По его мнению, главной причиной взрывов в Калиновке является "халатность, безалаберность и безнаказанность высшего военного руководства, которое за три с лишним года ни разу не понесло ответственности ни за что".

"Выступаю с предложением к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об обращении к Верховному Главнокомандующему Президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку Главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов", - написал Геращенко.

Также он предложил провести депутатские проверки соблюдения мер безопасности на остающихся военных складах.

Кроме того, Геращенко предложил заслушать с участием СМИ отчет об использовании 300 млн грн, выделенных Верховной Радой в бюджете-2017 Генеральному штабу на обеспечение безопасности и сохранности военных складов.