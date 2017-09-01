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Помощница российского пропагандиста погибла в оккупированном Луганске. Выпала из окна

Сегодня, 16:43 citynews.net.ua | Напечатать

Помощница российского пропагандиста погибла в оккупированном Луганске. Выпала из окна Девушка выпала из окна на 5 этаже в общежитии № 4 педуниверситета, расположенного на улице Матросова, 2-Б, в оккупированном Луганске 25 сентября.

Об этом пишет "Информационное Сопротивление".

Установлено, что из окна своей комнаты выпала 17-летняя студентка 1-го курса Щербак Вера Петровна. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.

"Официально" было заявлено, что однокурсники и знакомые покойной неоднократно слышали от нее о намерении покончить жизнь самоубийством. В то же время, родственники и близкие подруги, данные утверждения опровергают.

Также, по информации источника, погибшая Вера Щербак с 2016 года известна как помощница пособника боевиков и антиукраинского пропагандиста Грэма Филлипса и сознательная участница создания пропагандистских антиукраинских видеосюжетов.


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