На Луганщине перевернулся мотоцикл

В субботу 23 сентября, около 11 утра, на автодороге "ЧП Просяное - Широкий - Расцвет" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла с мотоколяской марки "Урал". Мотоциклом управлял 46-летний житель Станично-Луганского района.

По информации отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Луганской области, инспекторы дорожного надзора Станично-Луганского отдела полиции, выезжали на место происшествия, установили обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате аварии 46-летний мужчина получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Кроме этого, в условиях медицинского учреждения оказалось, что пострадавший во время управления мотоциклом находился в нетрезвом состоянии. Анализ на содержание алкоголя в крови показал 2.8 промилле, что превышает норму в 14 раз.