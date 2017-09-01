В Кабмине утвердили положение об оповещении о чрезвычайных ситуациях

Кабинет министров Украины утвердил положение об организации оповещения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в сфере гражданской защиты. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, - сообщает 112.ua.

Согласно положению, методическое руководство по созданию и функционированию систем оповещения всех уровней осуществляет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Автоматизированные системы оповещения бывают: общегосударственная, территориальные (в областях), местные (районы, города областного значения, объединенные территориальные громады), специальные (на атомных электростанциях, каскадных сооружениях Днепра и Днестра, магистральных продуктопроводах), локальные и размещенные на конкретных объектах повышенной опасности (интернатах, учреждениях здравоохранения, учреждениях, которые предоставляют помощь лицам с инвалидностью).

Сигналы об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации передаются через телерадиокомпании независимо от формы собственности, операторов мобильных сетей, интернет-ресурсы, сигнальные громкоговорители.

Решение об оповещении на общегосударственном уровне принимает премьер-министр по предложениям центральных органов исполнительной власти, на территориальном – главы областных и Киевской городской государственных администраций, местном – главы местных администраций или органов самоуправления, на объектах – руководители объектов.