Гройсман поручил навести порядок на КПВВ на линии разграничения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина поручил министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадиму Чернышу навести порядок на контрольных пунктах въезда-выезда через линию разграничения на Донбассе, пишет "ОстроВ".

"У меня был разговор несколько дней назад с Генеральным прокурором Украины. Он был на этих пропускных пунктах. То, что он мне рассказал, это не укладывается абсолютно ни в какие нормальные условия на этих КПП. Знаете, из таких вещей нормального уважения к людям и формируется наше достоинство, когда мы создаем нормальные условия для людей, независимо от того, это на востоке нашей страны, на западе, в центре, на севере или юге. Должен быть фирменный украинский стиль: качество и понимание того, что нельзя быть безразличным к тем людям, которые пользуются теми или иными услугами", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Элементарных условий нет, антисанитария, там люди работают в таких условиях. Более того, среди людей, которые пересекают линию, есть дети, люди пожилого возраста, а там нет нормальных туалетов", - добавил он.

Гройсман поставил задание министру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадиму Чернышу заняться этим вопросом и обустроить пункты пропуска.

"Я предоставляю все возможности и полномочия от правительства создать надлежащие условия на этих контрольно-пропускных пунктах", - отметил премьер-министр.

Он также обратился к главам Донецкой и Луганской областным военно-гражданским администрациям: "Наведите порядок!"