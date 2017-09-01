За сутки в АТО ранен один военный

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 26 сентября 2017 года, в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один боец получил ранение.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, один украинский военнослужащий получил ранения. Это произошло возле Авдеевки в результате вражеского обстрела", - сообщил Лысенко.