Командование Российской Федерации набирает на "воинскую службу" на оккупированном Донбассе граждан с судимостью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По информации Тымчука, на "воинскую службу" набирают людей как на оккупированной территории, так и в России.

"Вследствие невозможности решить проблемы с доукомплектованием ряда "бригад" и "отдельных батальонов" 1 и 2 АК на Донбассе личным составом, командованием 8 армии ВС РФ принято решение проводить работу по набору на воинскую службу среди граждан (как на оккупированных территориях Донбасса, так и в РФ), имеющих судимости (в т.ч. непогашенные), обещая досрочное снятие с них судимостей и не привлечение к уголовной ответственности за совершенные ранее преступления", - говорится в сообщении.