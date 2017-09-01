Общественный деятель из Рубежного Владимир Козюберда сегодня прибыл на заседание суда в Рубежном, где ему должны были избрать меру пресечения. Об этом «Сitynews» сообщил неофициальный информированный источник.

По какому делу проходило слушание источник не называет, однако указывает, что сегодня суд вынес приговор Козюберде – 10 лет лишения свободы. На что мужчина отреагировал своеобразно – якобы достал гранату и угрожал все взорвать. По версии источника, гранату отобрали, а самого зачинщика забрали силовики.

Кроме того, известно, что на месте сейчас работают силовики и пиротехники. Других подробностей пока неизвестно

Владимир Козюберда обвиняется в обстреле из гранатомета домов и поджоге имущества лиц, причастных к сепаратистским действиям в городе Рубежном. Так, по данным следствия, в мае 2015 года обстрелял дом и машину Андрея Пилюгина – участника сепаратистских акций в Рубежном.