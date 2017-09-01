В связи со взрывами на складах боеприпасов в Калиновке военные части оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ усилили охрану военных объектов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ОК "Север".

"На территории объектов Министерства обороны Украины введен усиленный режим охраны", - говорится в сообщении.

Командование напоминает, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Минобороны влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины, а часовые в таких случаях имеют право применять оружие.

Территория ответственности ОК "Пивнич" - Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.