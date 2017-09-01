Геращенко: Согласования миротворцев с ЛДНР со стороны Украины не будет

Украина не будет согласовывать миротворческий мандат ООН с представителями террористических «ЛНР-ДНР».

Обсуждение миротворческой миссии ООН между Украиной и представителями «ЛНР-ДНР» не планируется, заявила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Об этом сообщает ZIK.

"Не может быть и речи о том, что Украина будет согласовывать с "ЛНР-ДНР", которых не существует в природе, мандат этой миссии", - сказала Геращенко.

Вице-спикер также добавила, что впервые к миру будут побуждать страну, которая входит в Совет безопасности ООН - Россию, а это огромная опасность. Конфликтующей стороной на Донбассе, по ее словам, является именно Россия.

"Миротворческая миссия – это не панацея, но это один из механизмов, чтобы заставить Россию выполнять Минские соглашения и выйти с территории Украины», - добавила Геращенко.