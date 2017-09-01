Порошенко: в миротворческой миссии на Донбассе россиян быть не может

Порошенко: в миротворческой миссии на Донбассе россиян быть не можетСегодня, 17:38
Украина в своем проекте резолюции в ООН по миротворцам на Донбассе указала, что россиянам будет запрещено участвовать в миротворческой миссии.
Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью канадскому изданию CBC, сообщает Главком.
Отмечается, что Украина в своем проекте резолюции в ООН по миротворцев на Донбассе указала, что россиянам будет запрещено участвовать в миротворческой миссии.
«Это совершенно невозможно, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии, потому что Россия находится на стороне конфликта. Россия - агрессор. У нас нет дискуссий», - подчеркнул Порошенко.
Говоря о российском проекте по миротворцев, президент отметил, что Кремль таким образом хочет использовать миротворцев как своего рода охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что совершенно не соответствует статуту.