Порошенко: в миротворческой миссии на Донбассе россиян быть не может

Украина в своем проекте резолюции в ООН по миротворцам на Донбассе указала, что россиянам будет запрещено участвовать в миротворческой миссии.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью канадскому изданию CBC, сообщает Главком.

Отмечается, что Украина в своем проекте резолюции в ООН по миротворцев на Донбассе указала, что россиянам будет запрещено участвовать в миротворческой миссии.

«Это совершенно невозможно, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии, потому что Россия находится на стороне конфликта. Россия - агрессор. У нас нет дискуссий», - подчеркнул Порошенко.

Говоря о российском проекте по миротворцев, президент отметил, что Кремль таким образом хочет использовать миротворцев как своего рода охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что совершенно не соответствует статуту.