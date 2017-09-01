В нескольких школах Луганщины первоклассники уже перешли на 12-летнюю программу обучения

4 общеобразовательных учебных заведения Луганщины в нынешнем году включены в пилотный проект обучения по интегрированному курсу.

Об этом рассказали в пресс-службе ЛОВГА, со ссылкой на руководителя профильного департамента Юрия Стецюка.

По его словам первоклассники в этих школах начали осваивать науку по программе 12-летнего обучения, которую планируют ввести во всех школах Украины уже в следующем учебном году. Учителям луганских первоклашек, прежде, чем приступить к обучению по-новому, самим пришлось подучиться, ознакомиться с другими стандартами образования и освоить соответствующие методики обучения.

Юрий Стецюк также отметил, что в этом году выпускники школ Луганщины в рейтинге по итогам ВНО попали в первую десятку.