ГУР МОУ: боевики обстреливают сами себя, чтобы обвинить ВСУ

Активность российско-террористических войск в оккупированной Горловке и на участке фронта Павлополь - Широкино связана с тем, что вражеские разведчики умышленно нагнетают обстановку.

Об этом сообщили в Главном управлении военной разведки Минобороны Украины.

"Диверсанты противника выходят в «серую зону», открывают огонь в сторону собственных позиций, а затем обвиняют в этом украинскую сторону. Также встречаются эпизоды, когда оккупанты своими обстрелами поджигают траву и кустарники, чтобы попытаться заставить наши войска отойти с занимаемых позиций. Вооруженные провокации - любимый инструмент кремлевских марионеток", - говорится в сообщении разведчиков.