В зону АТО на Донбасс приехал посол Швеции

Район проведения антитеррористической операции в Донбассе с визитом посетили чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьом и атташе по вопросам обороны посольства Швеция Петер Лиден.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Хагстрьом отметил, что посольство Швеции внимательно следит за развитием событий и ситуации в Донбассе.

Украинские военные проинформировали иностранных дипломатов о сложной и опасной экологической ситуации, сложившейся вокруг резервуара с химическими отходами Торецкого фенольного завода.

"В случае прорыва дамбы, ядовитые химикаты могут попасть в реку Северский Донец, которая является главным источником питьевой воды для большинства жителей региона", - отметили в пресс-центре.

По словам посла, проблема разрушения дамбы может иметь катастрофические экологические последствия, поэтому необходимо срочно искать конкретные пути решения и выхода из этой сложной ситуации.

Лиден отметил, что рассматривается вопрос привлечения шведских инструкторов для обучения и тренировки украинских военных медиков.