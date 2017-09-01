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Северодонецкий "Азот" просит Гройсмана и Парубия провести выездное заседание комитетов парламента

Сегодня, 11:33 citynews.net.ua | Напечатать

Обращение коллектива «Северодонецкое объединение Азот» к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию опубликовано председателем Профсоюзного комитета предприятия Валерием Чернышом в Facebook.

«Трудовой коллектив «Северодонецкое объединение Азот» обращается к Вам по поводу чрезвычайно критической ситуации, сложившейся на предприятии. Работники «Азота» выражают свою тревогу за социально-экономическое положение на предприятии в связи с его остановкой», - говорится в обращении.

Так, весной 2014 «Азот» был остановлен из-за начала боевых действий. В начале 2015 года, предприятие частично смогло восстановить производство. Но ограничения в работе предприятия непосредственно связаны с отсутствием подключения Луганской области к Единой энергосистеме Украины. Кроме того, с 6 марта 2017 года «Укртрансгаз» своим решением прекратил поставки природного газа для ОАО «Азот» (Черкассы), ОАО «Ривнеазот», ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», что повлекло негативные последствия, а именно предприятия были аварийно остановлены.

«На сегодня у предприятия еще есть возможность восстановить производство при поставке природного газа по прямым договорам с поставщиками, в том числе на давальческом сырье, предоставление дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям для частичной компенсации стоимости минудобрений, закупаемых у отечественных производителей и срочного введения антидемпинговых мер относительно импорта минудобрений из Российской Федерации, введя пошлину более 60%, или даже введение полного эмбарго в отношении ввоза в Украину минеральных удобрений из других стран», - сказано в сообщении трудового коллектива.

Также известно, что летом 2017 года Северодонецкий «Азот» начал подготовку к возобновлению производства, однако, обещанный запуск предприятия в начале сентября 2017 не состоялся из-за отсутствия стабильного энергоснабжения предприятия.

«Трудовой коллектив требует: провести выездное заседание комитетов парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения, по вопросам аграрной политики и земельных отношений, по вопросам финансовой политики, по вопросам промышленной политики и предпринимательства… Рассмотреть возможность введения полного эмбарго на ввоз в Украину минеральных удобрений из других стран. Принять необходимые меры, по повышению престижности и создание благоприятных условий для восстановления и развития промышленности в Луганской области. О результатах рассмотрения Обращения просим сообщить Профсоюзный комитет ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» для информирования трудового коллектива», - отмечено в обращении.

Отметим, что аналогичное обращение направлено «азотовцами» Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.


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