Депутату Луганского областного совета сообщили о подозрении

Прокуратура Луганщины изменила ранее объявленное подозрение депутату Луганского облсовета, а в настоящее время одному из должностных лиц так называемой администрации «Луганской народной республики».

Такая информация обнародована пресс-службой прокуратуры области.

«Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преднамеренных действий, направленных на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти, а также на изменение границ территории и государственной границы Украины в отношении депутата Луганского областного совета VI созыва», - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Установлено, что в 2014 году гражданин Украины предоставил согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого «помощника по внутренней политике и связям с общественностью председателя «Луганской народной республики».

На данный момент так называемое должностное лицо обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности террористической организации «ЛНР» на оккупированной территории Луганской области.

"Поскольку указанный гражданин скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск и на основании постановления суда начато специальное досудебное расследование", - сообщили в прокуратуре.

Судя по информации прокуратуры, гражданином о котором идет речь является Родион Мирошник - доверенное лицо экс-«губернатора» Луганщины Александра Ефремова.