МИД назвал условия проведения выборов в оккупированном Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин озвучил необходимые условия для проведения выборов в ОРДЛО. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Миротворцы должны создать условия для начала переходного периода в Донбассе. Когда начнется переходный период? Когда будут выведены не только российские войска, но и все оружие, и все наемники, и все будут разоружены. Вот после этого мы вместе с ОБСЕ, в частности с Бюро демократии и правам человека, подготовим и проведем выборы", - сказал Климкин.

Он не допускает ситуации, что главари боевиков могут в них принимать участие. По словам Климкина, у тех, кто так считает, понимание ситуации "очень сознательно искривлено".

"Я, например, могу сказать, что никогда не буду принимать участие, в любых (выборах, - ред.), и так именно мне говорят все наши друзья, партнеры, что они никогда не будут вести к легализации российской колонии", - подчеркнул Климкин.