Боевики выдвинули новые условия для обмена пленными

«ДНР» требует включения в список обмена пленными почти 60 своих сторонников.

Об этом «РИА Новости» заявила так называемый «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

«Мы настаиваем на включении в списки 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений либо осужденных по соответствующим статьям, и 47 человек, которые, по мнению украинской стороны, не связаны с событиями так называемой АТО. Как только представители Киева включат в списки лиц вышеупомянутых категорий, наша сторона сразу же приступит к обмену лиц в соответствии с минскими договоренностями», - сказала Морозова.

Она утверждает, что все лица, задержанные «ДНР» участвовали в боевых действиях.