Чиновники изменят Генплан Северодонецка

Северодонецкий городской совет начал разработку градостроительной документации - внесение изменений и дополнений в Генеральный план г. Северодонецк. Кроме того, чиновники занимаются разработкой плана зонирования территории города.

Изменения вносятся с целью учета изменений, которые произошли в градостроительной ситуации в городе с момента утверждения генплана (1994 г.), для обеспечение эффективного использования земельных ресурсов на территории города и его пространственного и экономического развития, а также для включения в генплан жилого района Щедрищево, пишет 06452.

С 25 сентября по 25 октября граждане могут внести свои предложения по внесению изменений в Генплан. Их нужно направить в отдел земельных отношений и архитектуры