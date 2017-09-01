Для украинских снайперов разработали новый маскировочный костюм

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины разработан новый маскировочный костюм.

Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ на своей странице в Facebook.

"Нашим отделом разработки специального и защитного снаряжения управления вещевого обеспечения разработан и утвержден тылом ВСУ новый и своеобразный маскировочный костюм. Он получил название Индивидуальный Маскировочный Комплект (ИМК)", - говорится в сообщении.

По информации управления, в новый индивидуальный маскировочный комплект входят куртка, брюки и накидка. Отмечается, что изделие будет позиционироваться как снайперское, однако оно входит в боевой специальный комплект, и его будут выдавать военнослужащим в соответствии с их специальностью.

Согласно сообщению, этот комплект разработан после изучения и анализа существующих аналогов, а также учитывая пожелания самих снайперов различных частей и родов войск.

"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны в соответствии с анатомическими требованиями и мобильными задачами снайперов. Манжеты рукавов продлены, они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяют подогнать костюм под себя", - сообщили в управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

Сейчас, как отмечается в сообщении, ожидается финансирование и закупка этого комплекта.