В Луганской области внепланово проверят обьекты социальной защиты

Объекты социальной защиты Луганской области будут внепланово проверять по противопожарной безопасности.

По информации пресс-службы Луганской облгосадминистрации, 22 сентября, заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко провел совещание по вопросам мероприятий по повышению техногенной и пожарной безопасности объектов социального значения и с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Луганской области.

Клименко отметил, что в связи с трагическим событием, которое произошло в Одессе в муниципальном детском оздоровительно-спортивном лагере «Виктория», в результате которого погибли три ребенка, Вице-премьер-министром Украины Геннадием Зубко даны поручения по осуществлению повторных проверок на объектах социальной защиты в Украине. К объектам для проверок также относятся и религиозные учреждения.

По словам руководителя Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Юрия Савельева, на учете спасательного ведомства находится 702 таких объекта. В частности, 411 учебных заведений, 69 объектов здравоохранения, 201 учреждение культуры и 21 интернатов и домов престарелых.

В 2017 году проведена 321 проверка учебных заведений. По результатам выявлены значительные нарушения и привлечены 250 должностных лиц к административной ответственности.

В наиболее неудовлетворительном противопожарном состоянии находятся учреждения в городах Лисичанск и Северодонецк, а также Новопсковском и Новоайдарском районах. Следует отметить, что по результатам принятых мер в течение 2016 - 2017 лет пожаров в детских лагерях на территории области не зарегистрировано