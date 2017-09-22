Информатор «ЛНР» получил 3,7 лет лишения свободы

Вступил в силу приговор Лисичанского городского суда в отношении 26-летнего местного жителя, который способствовал деятельности террористов ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба Управления Службы безопасности в Луганской области.

"В 2014 году, когда Лисичанск находился под контролем группировки Призрак, бывший десантник хотел вступить в его ряды, но не успел, так как город был освобожден Вооруженными Силами... С августа 2015 года он по собственному желанию начал собирать для российско-сепаратистских НЗФ информацию о составе, вооружении, расположение и перемещение сил АТО. Собранные данные, в том числе, нарисованные им карты, информатор передавал знакомому боевику различными каналами связи", - говорится в сообщении.

В СБУ уточняют, что собирать информацию ему помогала знакомая официантка выведывала сведения, интересующие противника, у украинских военнослужащих и персоналом армейских подразделений.

Сотрудники спецслужбы задержали пособника боевиков в октябре 2015 года.

Он был осужден 11 августа 2017 года по ч.1 ст. 258-3 УК Украины до 3,7 лет заключения. Его сообщницу объявили в госрозыск.