В зоне АТО зафиксировали появление российских наемников

На оккупированом Донбассе зафиксировано появление российских наемников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В Новоазовске, Безыменном, Самсоново отмечается появление российских наемников (не из состава "9-го омсп мп 1-го АК ДНР")", - говорится в сообщении. Они передвигаются небольшими группами с бронетехникой - по 20-30 человек, также в каждой группе 2-3, реже 3-4 единицы ББМ.

Как сообщается, у указанных лиц есть свой автотранспорт, они активно передвигаются по трассе Новоазовск-Тельманово, в районе Красноармейского и Патриотичного