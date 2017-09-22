На Луганщине должностные лица предприятия присвоили 537,4 тыс. грн

Сотрудники оперативного управления ГНИ в г. Северодонецке Главного управления ГФС в Луганской области установили, что должностные лица одного из предприятий Луганской области в 2015 - 2016 годах, злоупотребляя служебным положением, присвоили 537,4 тыс. грн бюджетных средств.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Для этого они, используя реквизиты субъекта «конвертационно - транзитной» направленности, отразили в бухгалтерской и налоговой отчетностях операции по приобретению товарно-материальных ценностей (электродвигатели и ремкомплекты насосов) по ценам, искусственно завышенным почти в три раза. В дальнейшем эти ТМЦ были реализованы государственному предприятию за бюджетные средства на сумму 914,6 тыс. грн. При этом фактическая стоимость указанных товаров в украинских производителей на момент приобретения составляла 377,2 тыс. грн.

Сведения о совершении уголовного преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований. По ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины начато уголовное производство в отношении работников предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом финансовых расследований ГНИ в г. Северодонецке Главного управления ГФС в Луганской области.