В районе оккупированного Луганска зафиксировали скопление танков, гаубиц и пушек

В 28 километрах от подконтрольного боевикам Луганска за пределами выделенных мест хранения разместилось большое количество венной техники.

22 сентября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал, как в подконтрольном «ЛНР» поселке Мирное находится техника, вероятно, отремонтированная и заряженная.

«БПЛА зафиксировал 30 танков (двадцать восемь Т-64 и два Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 6 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 9 минометов (120 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм), а также 56 боевых машин пехоты (БМП), 6 грузовиков, на каждом из которых была установлена зенитная установка (ЗУ-23, 23 мм), 14 бронированных машин (13 МТ-ЛБ и 1 БРДМ), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (ВТ-55) и 3 инженерных машины разминирования (две УР-07 и одну УР-77)», – сказано в отчете миссии.

В 58-ми километрах от Луганска в подконтрольном боевикам поселке Старый (бывш. Червоный Прапор) наблюдатели видели один бронетранспортер (МТ-ЛБ).

По оценкам наблюдателей ОБСЕ, возле села Долгое в 22 километрах от Луганска боевики оборудуют огневые позиции. 21 сентября беспилотник СММ зафиксировал здесь траншейный экскаватор, 3 боевые машины пехоты (БМП-1) и признаки наличия действующего лагеря: позиции, блиндажи и траншеи.

На подконтрольной украинским военным территории СММ зафиксировала 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» возле села Полтавка в 54 километрах от Донецка, БМП-2 вблизи села Старогнатовка (51 км к югу от Донецка), неподвижный бронетранспортер «Казак» и 3 недавно оборудованные укрытия для военных транспортных средств возле Светлодарска.

По одной бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ-2) находились на расстоянии 19-ти и 54-х километров от северо-востока и северо-запада Луганска.