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В Луганской области от пули российских террористов погиб солдат ВСУ

Вчера, 18:11 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 23 сентября в Луганской области во время обстрела погиб солдат ВСУ. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО,  начала суток в Луганской и Донецкой областях активность российско-оккупационных группировок была минимальной. С полуночи зафиксировано два обстрела украинских позиций. Из них одна огневая провокация привела к потере среди наших защитников.

Около 4 утра российские террористы открыли огонь из стрелкового оружия на Луганском направлении вблизи Новоалександровки (Попаснянский район). Украинские военные симметрично ответили врагу. В результате перестрелки  получил смертельное пулевое ранение солдат ВСУ.

Кроме того, на Мариупольском направлении почти в 13 часов оккупанты применяли крупнокалиберный пулемет. Военнослужащие сил АТО огнем жестко заставили врага соблюдать режим тишины.


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