В оккупированном террористами Донецке взорвали автомобиль "начальника налоговой"Сегодня, 12:15
Российские СМИ сообщают о взрывах в центре временно оккупированного Донецка. Два взрыва прогремели в районе проспекта Мира. Место происшествия оцеплено боевиками ДНР.
По сообщению "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в "силовых ведомствах", жертвой взрыва стал "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев.
В то же время информ-сайт боевиков "ДАН" со ссылкой на источники в террористических организациях подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако опровергло, что он находится в критическом состоянии.
"Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривала, он жив здоров", - заявила представительница "Миндоходов".