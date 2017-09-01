Российские СМИ сообщают о взрывах в центре временно оккупированного Донецка. Два взрыва прогремели в районе проспекта Мира. Место происшествия оцеплено боевиками ДНР.

По сообщению "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник в "силовых ведомствах", жертвой взрыва стал "министр доходов и сборов" Александр Тимофеев.

В то же время информ-сайт боевиков "ДАН" со ссылкой на источники в террористических организациях подтвердил факт взрыва автомобиля Тимофеева, однако опровергло, что он находится в критическом состоянии.

"Где было заложено взрывное устройство, мы не знаем. С министром только что разговаривала, он жив здоров", - заявила представительница "Миндоходов".