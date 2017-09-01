На Луганщине провели учения для военных по тактической медицине

Занятия по тактической медицине проведены в подразделениях воинских частей оперативно-тактической группировки "Луганск" и с личным составом управления оперативного командования, передает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Так, на занятиях рассмотрены вопросы оказания неотложной медицинской помощи при травмах и ранениях. Военнослужащие отработали навыки наложения кровоостанавливающего жгута, CAT турникета, кровоостанавливающих средств в виде салфеток, введение обезболивающих препаратов и другие важные моменты по оказанию медицинской помощи при различных видах ранений и поражений.

"Во время боевых действий, особенно в шоковом состоянии во время обстрела или ранения, действовать нужно немедленно и рефлекторно. Задержка во времени может вызвать тяжелые последствия травмы или ранения и даже привести к смерти. Своевременное наложения кровоостанавливающих жгутов и использования средств реанимации и оказания неотложной помощи спасут жизнь", - отметил офицер лечебно-эвакуационного направления ОТГ "Луганск" подполковник медицинской службы Олег Новиков.