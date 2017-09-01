ЛНРовцы проводят сборы с дальнобойными орудиями вблизи Троицкого

Командование незаконных вооруженных формирований "ЛНР" проводит сборы с командным составом артиллерийских подразделений в районе оккупированного Перевальска.

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, по информации источника, на полигоне боевиков на участке на восток от Перевальска (район подконтрольного Украине Троицкого) командование боевиков проводит сборы с командным составом артиллерийских подразделений: привлечены командиры подразделений, вооружённых 122-мм и 152-мм САУ, буксируемой артиллерии – 122-мм гаубиц типа Д-30, противотанковой артиллерии – орудий МТ-12 "Рапира".

Отрабатываются вопросы управления огнём артиллерии в разных видах боя, взаимодействия с пехотой и танками, а также применения разнотипной артиллерии в бою. Также на данном полигоне отмечено не менее 2-х дальнобойных самоходных артиллерийских установок типа 2С5 "Гиацинт-С" с дальностью стрельбы – до 30 км, а при использовании определенного типа боеприпасов – более 33 км.

"Наличие этих установок на вооружении "народной милиции ЛНР" ранее отмечалось в ходе обстрелов тыловых объектов на территории, контролируемой Украиной, в северо-восточном "углу" Стахановской группировки оккупантов", - сказано в сообщении.