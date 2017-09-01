В ДНР отказались рассматривать предложенные Украиной списки на обмен

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" не будет рассматривать предложение украинской стороны провести обмен пленными по формуле "88 на 313".

Об этом заявил представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, передает сепаратистский сайт "Донецкое агентство новостей".

"Я хочу сказать, что эти цифры по формуле "88 на 313" не соответствуют действительности. Мы с ними не согласны, эти цифры мы не будем рассматривать", - заявил Пушилин. В то же время он добавил, что в ДНР считают приоритетными списки на обмен, которые были вынесены на обсуждение в Минске ранее.