В ОБСЕ рассказали, где установили свои камеры в Донбассе

По состоянию на сегодня нет планов установления камер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы в Донбассе. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.

"Сейчас нет планов установить камеры вне линий разграничения, но мы высказываем готовность наращивать наш технический потенциал при условии того, что те, кому принадлежит фактический контроль, позволят нам это сделать", - сказал Хуг.

Он уточнил, что на линии разграничения камеры ОБСЕ были установлены там, где стороны не позволяют проехать туда.

"Процесс установления камер ОБСЕ продолжается. Сейчас у нас установлена новая камера в Пищевике, Майорске, Марьинке на КПВВ, а также в северной части участка разведения в районе Станицы Луганской возле памятника Князю Игорю. Планируем установить больше камер", - добавил Хуг.