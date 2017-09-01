» » В ОБСЕ рассказали, где установили свои камеры в Донбассе

В ОБСЕ рассказали, где установили свои камеры в Донбассе

Сегодня, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на сегодня нет планов установления камер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украинско-российской границы в Донбассе. Об этом заявил сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге.

"Сейчас нет планов установить камеры вне линий разграничения, но мы высказываем готовность наращивать наш технический потенциал при условии того, что те, кому принадлежит фактический контроль, позволят нам это сделать", - сказал Хуг.

Он уточнил, что на линии разграничения камеры ОБСЕ были установлены там, где стороны не позволяют проехать туда.

"Процесс установления камер ОБСЕ продолжается. Сейчас у нас установлена новая камера в Пищевике, Майорске, Марьинке на КПВВ, а также в северной части участка разведения в районе Станицы Луганской возле памятника Князю Игорю. Планируем установить больше камер", - добавил Хуг.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:45

В ОБСЕ рассказали, где установили свои камеры в Донбассе

Сегодня, 14:17

Ефремову продлили срок пребывания под стражей

Сегодня, 13:35

В Лисичанске пассажир пьяного водителя напал на полицейского

Сегодня, 13:22

В районе Попасной прогремело 4 мощных взрыва

Сегодня, 12:49

За сутки в АТО погибших среди украинских бойцов нет

Сегодня, 12:43

На Луганщине создадут дополнительный погранотряд, который будет отвечать за линию АТО

Сегодня, 12:06

На Луганщине задержали незаконного пассажироперевозчика

Сегодня, 11:06

Луганская областная администрация выступила против открытия КПВВ в Счастье

Сегодня, 10:25

ОБСЕ сообщила о ситуации в школах оккупированной Горловки

Сегодня, 10:10

В Старобельск приехал Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал

Сегодня, 09:45

На Луганщине задержали боевика

Сегодня, 09:00

За сутки в АТО зафиксировали 16 обстрелов

Новости Украины:

Сегодня, 14:48

В Харькове проходит экономический форум

Сегодня, 14:19

Во Львовской области завершились международные учения Rapid Trident-2017

Сегодня, 13:06

В Харьковской области задержали банду, которая промышляла рэкетом

Сегодня, 12:54

Луценко подписал подозрение Довгому

Сегодня, 12:02

Аномальный град побил окна и машины на Житомирщине

Сегодня, 10:25

ОБСЕ сообщила о ситуации в школах оккупированной Горловки

Сегодня, 09:46

Под Ровно задержаны производившие наркотики оборотни в погонах

Сегодня, 08:06

Пограничники задержали двух разыскиваемых Интерполом мошенников и угнанное авто

Вчера, 18:00

Нацсовет оштрафовал провайдера за "сигнал" российского канала в Авдеевке

Вчера, 17:40

В Донецкой области действуют четыре мобильные клиники "Врачей без границ"

Вчера, 17:02

Мариуполь откроет Кризисный центр для пострадавших от насилия в семье

Вчера, 16:40

Суд оштрафует Наталью Витренко за административное нарушение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 